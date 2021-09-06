Стоимость Bitcoin впервые с мая превысила 51 тысячу долларов

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После майского обвала биткоин вернулся к росту и 6 сентября поднялся выше 51 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

По состоянию на 11:19 (по Киеву) стоимость биткоина составила 51 674,13 долл (+ 3,45%).

Coindesk

Отмечается, что биткоин конце августа вернулся к отметке в 50 тыс долл, а в июле его стоимость падала ниже 30 тыс.

С 20 июля по 20 августа биткоин подорожал с 29 800 до 47 000 долл, свидетельствуют данные биржи Binance.

"Более высокие колебания цен на криптовалюту совпали с ростом мировых акций на прошлой неделе, что свидетельствует о повышении интереса инвесторов к риску", - пишет Coindesk.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, 4 сентября достигла 4 тыс долл впервые с мая.

Напомним:

После длительного обвала биткоин вернулся к росту и в воскресенье, 8 августа, поднялся выше 45 тысяч долларов - в последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая.

Раньше криптовалюта Bitcoin, которая в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тыс долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter по использованию блокчейна и криптовалюты в будущем.

Экономическая правда