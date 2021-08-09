Стоимость Bitcoin впервые с середины мая превысила 45 тысяч долларов

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После длительного обвала биткоин вернулся к росту и в воскресенье, 8 августа, поднялся выше 45 тысяч долларов - в последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

При этом, наряду с биткоином, растет и Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума.

За последние сутки на максимуме биткоин торговался по 45 303 долл. По состоянию на 11:59 9 августа (по Киеву) цена опустилась до 43 766 долл.

Как заявил технический директор криптобиржи Bitfinex Паоло Ардоино на рынки, похоже, "вернулся оптимизм".

"Биткоин лидирует, но и Ethereum продолжает набирать обороты", - отметил эксперт.

Но, по его словам, "турбулентность, которую мы наблюдали на криптовалютних рынках в последние недели, вряд ли утихнет".

При этом, в воскресенье стоимость Ethereum поднялась выше 3 тыс долл, до максимального значения с 19 мая. На максимуме за последние сутки токен торговался по 3 189 долл, по состоянию на 12:19 9 августа (по Киеву) - 2 992 долл.

Рост биткоина Ардоино в том числе связывает с обновлением его программного обеспечения, которое состоялось на прошлой неделе.

Напомним:

Раньше криптовалюта Bitcoin, которая в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тыс долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter по использованию блокчейна и криптовалюты в будущем.

Экономическая правда