Стоимость Bitcoin впервые с середины мая превысила 45 тысяч долларов
После длительного обвала биткоин вернулся к росту и в воскресенье, 8 августа, поднялся выше 45 тысяч долларов - в последний раз этой отметки эта криптовалюта достигала в середине мая.
Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.
При этом, наряду с биткоином, растет и Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума.
За последние сутки на максимуме биткоин торговался по 45 303 долл. По состоянию на 11:59 9 августа (по Киеву) цена опустилась до 43 766 долл.
Как заявил технический директор криптобиржи Bitfinex Паоло Ардоино на рынки, похоже, "вернулся оптимизм".
"Биткоин лидирует, но и Ethereum продолжает набирать обороты", - отметил эксперт.
Но, по его словам, "турбулентность, которую мы наблюдали на криптовалютних рынках в последние недели, вряд ли утихнет".
При этом, в воскресенье стоимость Ethereum поднялась выше 3 тыс долл, до максимального значения с 19 мая. На максимуме за последние сутки токен торговался по 3 189 долл, по состоянию на 12:19 9 августа (по Киеву) - 2 992 долл.
Рост биткоина Ардоино в том числе связывает с обновлением его программного обеспечения, которое состоялось на прошлой неделе.
Напомним:
Раньше криптовалюта Bitcoin, которая в течение нескольких месяцев упала до значения меньше 30 тыс долларов, за день выросла на 12% после заявлений Amazon и Twitter по использованию блокчейна и криптовалюты в будущем.
Экономическая правда
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