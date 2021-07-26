Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter 

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Криптовалюта Bitcoin, що протягом декількох місяців впала до значення менше за 30 тисяч доларів, за день зросла на 12% після заяв Amazon та Twitter щодо використання блокчейну та криптовалют у майбутньому.

Про це повідомляє Reuters, Coindesk.

Так, Bitcoin зріс на 12.5% до 39 850 доларів – рекорд з середини червня. Крім того, на 8% до 2 344 доларів зросла друга найбільш популярна криптовалюта – Ethereum.

coindesk

Вплинути на це могли заяви одночасно низки техгігантів. Минулого тижня гендиректор Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн стане "великою частиною" майбутнього компанії - він бачить можливості інтегрувати криптовалюту в існуючі продукти та послуги соцмережі.

Amazon же почала шукати спеціалістів з блокчейну та заявила, що вірять у швидкі та дешеві перекази у майбутньому, та досліджують можливості блокчейну для цього. Згодом видання London's City A.M. повідомило з посиланням на джерело, що компанія може запустити платежі у Bitcoin до кінця 2021 року.

Крім того у червні засновник Tesla Ілон Маск заявляв, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія, проте 21 червня на пресконференції підтвердив такий план.

Економічна правда