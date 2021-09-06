Курс валют на 6 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,85 - 26,87 гривни;

Евро - 31,85 - 31,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,01 гривни. Евро покупают по 31,68 гривни, продают по 32,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,94 - 26,95 гривни, евро - 31,80 - 31,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 26,93 гривни.

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Экономическая правда