Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ

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23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Об этом сообщила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

Выделение СДР обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы, ведь дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга, говорят в МВФ.

Украина получила свою часть пропорционально квоте в Международном валютном фонде.

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Напоминаем:

Страны-члены МВФ в понедельник, 23 августа, начинают получать свои доли новых спецправ заимствований (СПЗ), которые составляют около 650 млрд долларов. Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долл.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов.

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде получит более 2,7 млрд долларов.

Экономическая правда