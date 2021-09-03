Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 3 сентября 2021, 19:31
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 26,93 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,97 грн (на 3 сентября - 32,01 гривни).
Напоминаем:
3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
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