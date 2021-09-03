Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

ФОТО: НБУ

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,97 грн (на 3 сентября - 32,01 гривни).

Напоминаем:

3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Экономическая правда