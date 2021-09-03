Американский сервис такси Lyft рассматривает присоединение к Дия.City – Минцифры
Американская компания Lyft, которая является сервисом проката авто- и велотранспорта с открытием собственного исследовательского центра в Киеве рассматривает возможность присоединения к налоговому режиму Дия.City – это одна из крупнейших транспортных компаний мира.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Транспортная сеть Lyft объединяет прокат автомобилей, велосипедов, мотороллеров и транзит. В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что сейчас компания рассматривает возможность вступить в Дия.City.
Ранее сообщалось, что Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что позволит расширить техническое комьюнити компании в Восточной Европе. Украинский R & D-центр будет заниматься исследованием и разработкой продуктов и станет одним из крупнейших в Европе, отмечает Минцифры.
В ведомстве напомнили, что после запуска Дия.City ожидается рост IT-отрасли с 6 млрд долларов в 16,5 млрд долларов в 2025 году.
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Напоминаем:
Американский сервис вызова такси Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что позволит расширить техническое комьюнити компании в Восточной Европе.
Киевская команда будет заниматься сбором и обслуживанием наиболее актуальных картографических данных, а также разработкой алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.
Экономическая правда
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