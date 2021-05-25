Американський сервіс таксі відкриває дослідницький центр у Києві

Американський сервіс виклику таксі Lyft відкриває центр досліджень і розробки в Києві, що дозволить розширити технічне ком'юніті компанії в Східній Європі.

Про це повідомляє DOU.

"Завдяки великій базі висококваліфікованих фахівців в області технологій і високорозвиненому IТ-сектору, Україна, і Київ зокрема, є ідеальним місцем для Lyft Engineering", – заявили в компанії.

Зазначається, що про запуск самого сервісу Lyft в Україні поки не йдеться. Робота київського офісу буде зосереджена на картографуванні.

Перед київською командою стоятимуть завдання:

збору і обслуговування найбільш актуальних і точних картографічних даних; розробки алгоритмів, моделей і послуг платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft.

Зараз в "Lyft Київ" працює вже понад 20 співробітників. Однак компанія сподівається, що скоро кількість співробітників досягне близько 100 осіб.

Також в Києві з'явиться команда картографів (GIS-фахівців), які разом з інженерними командами працюватимуть над оптимізацією сервісів Lyft.