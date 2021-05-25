Американський сервіс таксі відкриває дослідницький центр у Києві
Американський сервіс виклику таксі Lyft відкриває центр досліджень і розробки в Києві, що дозволить розширити технічне ком'юніті компанії в Східній Європі.
Про це повідомляє DOU.
"Завдяки великій базі висококваліфікованих фахівців в області технологій і високорозвиненому IТ-сектору, Україна, і Київ зокрема, є ідеальним місцем для Lyft Engineering", – заявили в компанії.
Зазначається, що про запуск самого сервісу Lyft в Україні поки не йдеться. Робота київського офісу буде зосереджена на картографуванні.
Перед київською командою стоятимуть завдання:
збору і обслуговування найбільш актуальних і точних картографічних даних;
розробки алгоритмів, моделей і послуг платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft.
Зараз в "Lyft Київ" працює вже понад 20 співробітників. Однак компанія сподівається, що скоро кількість співробітників досягне близько 100 осіб.
Також в Києві з'явиться команда картографів (GIS-фахівців), які разом з інженерними командами працюватимуть над оптимізацією сервісів Lyft.
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