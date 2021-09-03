Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;
Евро - 31,94 - 31,97 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85 - 27,03 гривни. Евро покупают по 31,72 гривни, продают по 32,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,97 гривни, евро - 31,83 - 31,93 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,02 гривни.
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
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