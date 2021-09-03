Международные резервы Украины продолжают превышать 30 миллиардов долларов – НБУ

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Международные резервы Украины после выплаты 1,3 млрд долл по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать 30 млрд долл.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на организованном инвестгруппой ICU 7-м Украинском финансовом форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - сказал он.

По словам Николайчука, банковская система Украины готова к кредитованию, а а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.

Он считает, что это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.

Напоминаем:

Министерство финансов 1 сентября 2021 года погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,95 млрд долл в эквиваленте на 1 августа, в течение июля они выросли на 2,1% прежде всего из-за доразмещения правительством еврооблигаций и покупки регулятором валюты на межбанке.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 28,4 млрд долл (в эквиваленте) - в июне они выросли на 2%.