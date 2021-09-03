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Плановые технические работы: ПриватБанк на 5 часов приостановит работу банкоматов, терминалов и Приват24

Пятница, 3 сентября 2021, 13:35
 
фото: приватбанк

Приватбанк 4 сентября с 1:00 до 6:00 будет оптимизировать процессинг банка - временно не будут  работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства", - заявили в банке.

Напоминаем:

В июне некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте. 

Позже в ПриватБанке заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. 

Экономическая правда

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Приватбанк

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