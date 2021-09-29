"Антиахметовский" законопроект может превратиться в "проахметовский" из-за ренты на руду

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Ко второму чтению в законопроекте №5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия.

Соответствующие расчеты ЭП предоставил источник в Налоговом комитете Рады.

Законопроект №5600 называли "антиахметовским" именно благодаря повышению налоговой нагрузки на добычу руды. Больше всего оно коснулось бы именно предприятий, входящих в группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова.

Однако, согласно тем изменениям, которые согласовал профильный комитет парламента ко второму чтению законопроекта, в случае падения мировых цен на руду реальные поступления ренты в бюджет могут быть даже меньше, чем до принятия "антиахметивського" законопроекту.

Этот эффект обеспечивается благодаря тому, что депутаты предлагают уменьшить налогооблагаемую базу ренты на расходы на доставку руды из украинского порта "Южный" до китайского порта Qingdao, а также на расходы, связанные с внутренней логистикой.

Согласно расчетам, которые ЭП предоставил источник в Налоговом комитете Совета, в случае падения мировых цен на руду до 90 долларов за тонну и ниже, поступления от ренты в бюджет будут даже меньше, чем сейчас.

Так, при цене руды в 90 долларов за тонну поступления от ренты составят 3,8 млрд грн, 80 долларов - 3,2 млрд грн, 70 долларов - 2,6 млрд грн.

При этом, согласно действующим нормам Налогового кодекса, даже в случае падения мировых цен на руду поступления в бюджет в любом случае будут составлять 5,7 млрд грн.

Сейчас мировые цены на руду составляют около 117 долларов за тонну. В случае принятия законопроекту №5600 такой уровень цен обеспечил бы поступления ренты в бюджет в сумме 7,7 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем сейчас.

Однако, учитывая тенденцию к падению цен на руду в мире, принятие этого законопроекта может в перспективе уменьшить налоговые расходы "Метинвеста".

Кроме этого, в согласованной ко второму чтению версии законопроекту №5600 исчезли нормы о введении акциза на "зеленую" энергию, крупнейшим производителем которого в Украине является компания Ахметова "ДТЭК".

Также с последней версии законопроекта исчезли нормы об отмене льгот горнодобывающим предприятиям, а эконалог на выбросы горной промышленности хотят с 200% уменьшить до 10%.

Напомним:

Законопроект №5600 Верховная Рада приняла в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму чтению депутаты внесли более 11 тысяч поправок - в основном для затягивания рассмотрения документа.

Предварительно второе чтение законопроекту должно было состояться 23 сентября, однако с повестки дня парламента законопроект исключили.

О ключевых изменения в "антиахметовского" законопроекта, которые депутаты внесли ко второму чтению ЭП писала в материале: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Ярослав Винокуров, ЭП