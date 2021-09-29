Межбанк: курс гривни к евро укрепился

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29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни, к евро упал ниже 31 гривен.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;

Евро - 30,93 - 30,95 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,50 - 26,69 гривни. Евро покупают по 30,84 гривни, продают по 31,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,54 - 26,61 гривни, евро - 30,95 - 31,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 сентября на уровне 26,57 гривни.

29 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

Экономическая правда