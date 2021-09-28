Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 вересня на рівні 26,57 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,03 грн (на 28 вересня – 31,18 гривні).

Нагадуємо:

28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

28 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

Економічна правда