Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Вівторок, 28 вересня 2021, 19:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 вересня на рівні 26,57 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,03 грн (на 28 вересня – 31,18 гривні).
Нагадуємо:
28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
28 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua