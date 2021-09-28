Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Вівторок, 28 вересня 2021, 19:40

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 вересня на рівні 26,57 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,03 грн (на 28 вересня – 31,18 гривні).

Нагадуємо:

28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

28 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції 28 вересня 2021, 17:55
Курс валют на 28 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 28 вересня 2021, 10:56
Новини 27 вересня: нові обличчя в "Нафтогазі", енергетична криза в Китаї, ціни на газ в жовтні 27 вересня 2021, 20:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!