Запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси продлили

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Украина продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом известно из сообщения на сайте Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и комуслуг.

Ранее, 26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифов на заседании утвердила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение не создает угрозы операционной безопасности функционирования энергосистеме Украины.

В НКРЕКП сообщили, что на 23 сентября писем, в частности от Минэнергетики и Укрэнерго о необходимости восстановления импорта электроэнергии из России и Беларуси, не поступало.

После обсуждения регулятор согласился с предложением Департамента энергорынка продолжить эмбарго до 31 октября 2021 года.

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Напоминаем:

На пути к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E уже пройдено 8 этапов, еще 7 осталось до полного разрыва с системами РФ и Беларуси в 2023 году.

С 15 мая 2021 года вступил в силу закон, согласно которому регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Экономическая правда