Екватор пройдено: українську енергосистему відділяє 7 кроків від розриву з РФ та Білоруссю

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На шляху до повної інтеграції української енергосистеми з європейською ENTSO-E вже пройдено 8 етапів, ще 7 залишилося до повного розриву з системами РФ та Білорусі у 2023 році.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

У 2017 році було підписано меморандум про спільну діяльність між "Укренерго", "Енергоатом", "Укргідроенерго", "ДТЕК енерго", "Центренерго" та "Донбасенерго" щодо інтеграції ОЕСУ до ENTSO-E.

Відтоді Україна пройшла вісім важливих етапів з п'ятнадцяти. Після проходження ще семи українська система у 2023 році повинна почати роботу в синхронному режимі з єдиною енергетичною системою Європи.

Ключовими стануть два етапи, на яких українська енергетична система працюватиме в ізольованому режимі. Упродовж щонайменше трьох днів лютого, коли споживання електроенергії перебуватиме на максимальних рівнях, ОЕСУ буде від'єднана від енергосистем інших країн.

Те саме відбудеться в червні, коли навантаження менше, ніж в пікові холодні періоди.

Результатом дослідження стане математична модель енергосистем України і ЄС, яка продемонструє роботу ОЕСУ в синхронному режимі з ENTSO-E.

Для побудови моделі "Укренерго" у 2019 році успішно тестувало енергоблоки теплових та гідроелектростанцій. Цього разу перевірку пройдуть окремі ТЕС, АЕС та ГЕС. На кожній з них перевірять по два-три блоки.

Після завершення всіх процедур українська енергосистема буде об'єднана з енергосистемою ЄС, а "Бурштинський енергетичний острів" перестане існувати. На енергетичному рівні Україна стане повноцінною частиною Євросоюзу.

Лінії електропередач на кордоні з Росією та Білоруссю від'єднають і з'єднають кілька мережевих елементів на заході України. Йдеться про підключення ОЕСУ до "Бурштинського енергетичного острова", синхронізованого з ЄС.

Після від'єднання енергосистеми України від Росії та Білорусі торгівля електроенергією з країнами пострадянського простору стане неможливою.

Більше про енергетичну євроінтеграцію читайте у статті ЕП: Плюс електроінтеграція. Що залишилося зробити для синхронізації енергосистем України та ЄС

Економічна правда