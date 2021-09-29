Гетманцев объяснил, могут ли родственники чиновников амнистировать активы

Unsplash

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что родственники чиновников могут амнистировать средства во время налоговой амнистии, но со всеми ограничениями, которые установлены антикоррупционным законодательством.

Об этом он сказал во время время круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного ЭП, отвечая на вопросы.

У Гетманцева спросили о родственниках госслужащих в контексте налоговой амнистии.

"Рассматривая примеры других стран, мы вообще хотели всем дать возможность амнистироваться, абсолютно всем без ограничений. Но в ходе консультаций решили чиновникам ограничить право на участие в амнистии.

Чиновники на самом деле уже вышли "в белую", уже задекларировали свои доходы, это не освобождает их от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Поэтому сама эта норма является такой дискриминационной по отношению к чиновнику. Норма является несколько дискриминационной, но в обществе чиновник никогда не был тем, кого надо жалеть, поэтому она прошла нормально", - ответил он.

"Родственники могут (амнистироваться - ред.). Но вы понимаете, что мы декларируем родственников, имеющих общее хозяйство с нами, и если, скажем, родственник этот задекларирует какое-то состояние, которые не указаны в нашей декларации как его состояние, это будет ответственность вплоть до уголовной.

Поэтому родственники могут, но с теми всеми ограничениями, которые установлены антикоррупционным законодательством", - пояснил нардеп.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Алексей Павлыш, ЭП