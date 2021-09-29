НБУ получил 30 обращений на банки по налоговой амнистии

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Нацбанк получил 31 обращение от украинцев о налоговой амнистии, на отказ открыть счет из них было 9 жалоб.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время время круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного ЭП, отвечая на вопросы.

У заместителя главы Нацбанка спросили о финмониторинге и источникоах происхождения средств, которые амнистируются.

"Для открытия счета документы (о происхождении - ред.) подавать не нужно. То, что декларируется в рамках амнистии, оно не имеет документального подтверждения. Если бы оно имело документальное подтверждение, оно было бы обналожено.

То есть, это, прежде всего, декларируется по словам декларанта, при открытии счета он подписывает и анкету, и заявление о том, что средства не имеют криминального происхождения, которое отличается от уклонения от налогов", - пояснил Шабан.

"Процедура финансового мониторинга при этом не отменяется. В течение декларирования есть 2 элемента: 1) документальное подтверждение не требуется; 2) определенная работа банка, но это больше экспертная работа", - добавил он.

"Конечно, у вас не будут просить договор дарения. Возможно, это будет какое-то устное собеседование", - отметил Шабан.

"Мы амнистируем от ответственности только за налоговые правонарушения. Речь идет только об уклонении от налогообложения", - добавил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

У представителя НБУ также спросили, куда обращаться, если банки отказываются открывать счет.

"Первое - это Центр поддержки банков, но если это не работает, в НБУ с 1 сентября заработала горячая линия для таких обращений.

Сейчас мы получили 31 обращения, 9 жалоб о том, что в отделениях не могут помочь с открытием счета. Мы общаемся с банками. Обращений не так много", - ответил Шабан.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Алексей Павлыш, ЭП