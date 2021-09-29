фото: пресс-служба рады

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев рассказал об основных целях налоговой амнистии, по его словам, фискальная цель - далеко не основная.

Об этом он сказал во время время круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного ЭП, отвечая на вопросы.

У Гетманцева спросили, что, фактически, сама по себе амнистия как источник доходов не является целью, а "отдушина" перед тем, как будут введены более жесткие правила игры.

"Мы так и коммуницировали. В законе есть определенная юридическая презумпция - если ты не подаешь декларацию, то считается, что тем самым ты заявляешь, что у тебя нет денег и активов, полученных с уклонением от налогообложения.

Кроме суммы, которую мы амнистируем автоматически - 400 тыс грн. И активы - квартира 120 кв.м, дом 240 кв.м. и земельные участки в пределах норм бесплатной приватизации", - ответил Гетманцев.

По словам нардепа, "действительно, это такой шаг государства, которым мы подводим черту под своим темным финансовым прошлым".

"Мы даем возможность всем выйти "в белую" перед тем, как включить инструменты, которые существуют во всем мире. Вторая цель - это вернуть деньги в Украину, чтобы они работали на владельца и на экономику.

И третье это фискальная цель - собрать деньги - но это далеко не основная цель. В проекте бюджета 2022 нет совершенно поступлений от амнистии, поскольку Минфин верстает бюджет на основании реальных показателей. А показателей от амнистии Минфин не может прогнозировать", - пояснил он.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Алексей Павлыш, ЭП