Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 сентября на уровне 26,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,03 грн (на 28 сентября – 31,18 гривни).

Напоминаем:

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

28 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

Экономическая правда