Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 28 сентября 2021, 19:40
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 сентября на уровне 26,57 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,03 грн (на 28 сентября – 31,18 гривни).
Напоминаем:
28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.
28 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.
Экономическая правда
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