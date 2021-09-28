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Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

Вторник, 28 сентября 2021, 17:55
 
фото: нбу

28 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,55 - 26,57 гривни;

Евро - 31,02 - 31,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,72 гривни. Евро покупают по 30,91 гривни, продают по 31,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,53 - 26,72 гривни, евро - 30,91 - 31,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 26,66 гривни.

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Экономическая правда

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