Курс валют на 28 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

ФОТО: НБУ

28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,55 - 26,57 гривни;

Евро - 30,99 - 31,01 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,72 гривни. Евро покупают по 30,92 гривни, продают по 31,28 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,68 гривни, евро - 31,07 - 31,17 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 26,66 гривни.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.

Экономическая правда