Курс валют на 28 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
28 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,57 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,55 - 26,57 гривни;
Евро - 30,99 - 31,01 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,72 гривни. Евро покупают по 30,92 гривни, продают по 31,28 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,68 гривни, евро - 31,07 - 31,17 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 сентября на уровне 26,66 гривни.
27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,60 - 26,62 гривни.
Экономическая правда
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