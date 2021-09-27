Курс гривні до долара знову знизився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 26,66 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,18 грн (на 27 вересня – 31,22 гривні).

Нагадуємо:

27 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 – 26,62 гривні.

Економічна правда