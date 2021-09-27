Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара знову знизився

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:15

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 26,66 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,18 грн (на 27 вересня – 31,22 гривні).

Нагадуємо:

27 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 – 26,73 гривні.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,60 – 26,62 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня зміцніла на закритті міжбанку 27 вересня 2021, 17:20
Курс валют на 27 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 27 вересня 2021, 10:45
Курс валют: гривня послабилась до долара та євро 27 вересня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!