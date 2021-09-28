Долг облгазов перед Оператором до сих пор достигает 9 миллиардов, большинство – Фирташа

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Накануне отопительного сезона долг облгазов перед Оператором газотранспортных систем составляет 8,8 млрд грн, 6,2 млрд грн из которых - долги компаний группы РГК Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщил ОГТСУ.

В августе облгазы задолжали перед Оператором за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов, более 153 млн грн.

Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн. Крупнейшими должниками являются Киевоблгаз (1 млрд грн), Донецкоблгаз (1,2 млрд грн), Львовгаз (792 млн грн).

В августе выросли долги Донецкоблгаз (+73,2 млн грн), Кировоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопольгоргаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелитопольгаз (+7,7 млн грн). Совокупный долг облгазов группы РГК составляет более 6,2 млрд грн.

Оператор заявляет, что накопление долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние компании. Это ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям.

В течение последних двух лет, отмечают в ОГТСУ, было подано около 50 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 9 млрд грн. Но из-за приближения отопительного сезона, сейчас необходимо внедрение механизма распределительных счетов для облгазов.

Механизм предусматривает, что часть средств, которые облгазы получают от потребителей за услугу распределения, будет автоматически перечислена для оплаты за газ Оператору ГТС.

"Дальнейший рост задолженности ставит под угрозу не только выполнение программы оптимизации и модернизации ГТС, но и создает риски финансовой стабильности Оператора ГТС", - комментирует гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Консалтинговая компания Ernst & Young предоставила ряд рекомендаций для урегулирования ситуации. Кроме введения таких спецсчетов, необходим институт временных администраций для облгазов, которые системно нарушают лицензионные условия.

Также компания указала на корректировку модели рынка в части поставок газа на ВТВ облгазов и / или компенсации неуплаты через плату за нейтральность балансировки.

Такие рекомендации уже или внедряются, или требуют дополнительной поддержки со стороны власти, добавили в ОГТС.

Напоминаем:

Оператор газотранспортной системы Украины заявляет об увеличении долгов облгазов до общей суммы 9,2 млрд грн, а это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона - из них 7 млрд грн задолжали облгазы Фирташа.

"Оператор ГТС Украины" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 миллиарда гривень чистой прибыли по сравнению с прибылью в размере 13,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2020 года "Оператор ГТС Украины" получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

Экономическая правда