Новости 27 сентября: новые лица в "Нафтогазе", энергетический кризис в Китае, цены на газ в октябре
О Нафтогазе. Кабинет Министров уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", после чего назначил четырех новых членов правления.
О кризисе в Китае. Китай столкнулся с энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии в северных районах происходят отключения, а предприятия, в частности поставщики Apple и Tesla, временно прекращают производство.
О ценах на газ. Газопоставщики опубликовали цены на октябрь на газ для населения - годовые цены в октябре не изменятся.
О нефти. Цены на нефть поднялись 5 день подряд, аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на Brent.
О Венгрии. МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.
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