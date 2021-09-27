Новости 27 сентября: новые лица в "Нафтогазе", энергетический кризис в Китае, цены на газ в октябре

О Нафтогазе. Кабинет Министров уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", после чего назначил четырех новых членов правления.

О кризисе в Китае. Китай столкнулся с энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии в северных районах происходят отключения, а предприятия, в частности поставщики Apple и Tesla, временно прекращают производство.

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О Венгрии. МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

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