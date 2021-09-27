Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть Brent
Цены на нефть в понедельник поднялись 5 день подряд, а цены на Brent колеблются около 80 долларов на фоне проблем с предложением, аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нефть марки Brent подорожала на 92 цента (на 1,2%) до 79,01 доллара за баррель.
Нефть WTI прибавила в стоимости 83 цента (1,1%), в 74,81 доллара, что является самым высоким показателем с июля.
"Рост цен на газ также способствует повышению цены на нефть, поскольку топливо становится относительно дешевле для производства электроэнергии, отмечают аналитики ANZ", - пишет издание.
В то же время аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent до конца года до 90 долларов США за баррель с 80 долларов США, поскольку более быстрое восстановление спроса на топливо привели к сокращению мировых поставок.
"На прошлой неделе фьючерсы на марку Brent достигли почти трехлетнего максимума, поскольку перебои в мировом производстве заставили энергетические компании извлекать большие объемы нефти из хранилищ", - напоминает издание.
На 2022 год банк снизил средние прогнозы на второй и четвертый квартал до 80 долларов США за баррель с 85 долларов США за баррель.
Напомним:
Цена на нефть Brent в пятницу снизились до отметки в 77 долл за баррель, удерживаясь возле трехлетнего максимума.
Экономическая правда
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