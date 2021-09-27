Курс валют на 27 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,71 гривни;

Евро - 31,25 - 31,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,79 гривни. Евро покупают по 31,07 гривни, продают по 31,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,71 гривни, евро - 31,16 - 31,26 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 26,64 гривни.

24 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни.

24 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни.

Экономическая правда