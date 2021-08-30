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Украина рассмотрит создание водородного продуктопровода в ЕС

Понедельник, 30 августа 2021, 16:57
 
unsplash

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина – ЕС и оценить привлечение инвестиций для этого.

Об этом говорится в указе президента Владимир Зеленский от 28 августа о решении СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Так, до конца августа правительство должно рассмотреть создание нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта.

Также до конца года, 31 декабря 2021, Кабмину поручено принять водородную стратегию Украины и утвердить план мероприятий по ее выполнению, который должен предусматривать внесение соответствующих изменений в акты законодательства.

Напоминаем:

23 августа НАК "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о возможности сотрудничества ради развития проектов по производству и хранения зеленого водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.

Тогда глава компании Юрий Витренко отметил, что самым быстрым вариантом является транспортировать зеленый водород в виде зеленого аммиака судами, которые сейчас уже используются для перевозки аммиака.

В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.

Экономическая правда

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энергетика

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