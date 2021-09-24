Всемирный банк "за" накопительную пенсионную систему в Украине

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Всемирный банк поддерживает введение накопительной пенсионной системы в Украине с 2023, а также выразил поддержку унификации гарантий для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает Министерство социальной политики по итогам встречи с миссией Всемирного банка по пенсионным вопросам.

Стороны согласились, что введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения является целесообразным. Одновременно планируется поэтапное внедрение универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

"Это позволит скоординировать выплаты с обеих систем для того, чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий", - отметили в Минсоцполитики.

ВБ вместе с министерством также рассмотрели механизм стимулирования человека к добровольной уплате взносов во второй уровень через доплаты от государства.

Универсальная система госгарантий заменит собой более десяти разрозненных выплат, которые существуют сейчас для различных категорий лиц. В нее войдут, в частности:

доплаты к пенсиям по "возрастной линейке";

соцпомощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но платили налоги и имеют страховой стаж от 5 до 15 лет;

соцпомощь для получателей страховых пенсий, которые содержат нетрудоспособных лиц.

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Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Экономическая правда