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Курс валют на 23 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 23 вересня 2021, 10:55
 
фото: нбу

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,54 – 26,56 гривні;

Євро — 31,10 — 31,12 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 — 26,72 гривні. Євро купують за 31,00 гривні, продають за 31,32 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,61 – 26,68 гривні, євро – 31,13 – 31,25 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 23 вересня на рівні 26,67 гривні.

22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.

22 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

Економічна правда

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