Гривня ослабла на закрытии межбанка
23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,62 - 26,64 гривни;
Евро - 31,24 - 31,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,72 гривни. Евро покупают по 30,98 гривни, продают по 31,40 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,59 - 26,68 гривни, евро - 31,10 - 31,22 гривни.
Напоминаем:
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 23 сентября на уровне 26,67 гривни.
Экономическая правда
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