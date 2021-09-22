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Курс гривні до долара стабілізувався біля позначки 26,7

Середа, 22 вересня 2021, 19:15

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 23 вересня на рівні 26,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,29 грн (на 22 вересня – 31,36 гривні).

Нагадуємо:

22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні.

22 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,58 – 26,60 гривні.

Економічна правда

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