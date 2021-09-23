Зеленский об антиолигархическом законе: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепам, которые поддержали антиолигархический закон (законопроект №5599), а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Об этом он написал в Telegram.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи.

Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - пишет Зеленский.

По его словам, благодаря закону Украина "получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Так, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят.

Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от "Слуги народа" и 279 "за" в целом в парламенте - это правильный сигнал", - добавил президент.

"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - заверил он.

Напомним:

23 сентября Рада приняла во 2 чтении и в целом президентский "антиолигархический" законопроект №5599 - документ поддержали 279 нардепов.

Депутаты всего подали 1271 поправок ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них.

Монобольшинство использовало процедуру ad hoc (рассмотрели лишь 13 поправок).

Голосование за правки сопровождалась криками в зале "Позор!", "Долой диктатуру!" и "Диктатура!" и даже "Лукашенко!" в контексте диктатуры.

В парламентской оппозиции настаивают, что законопроект №5599 относительно деолигархизации приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента.

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Венецианская комиссия получила запрос от Верховной Рады о предоставлении заключения относительно так называемого законопроекта об олигархах.

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".

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Экономическая правда