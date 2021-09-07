"Не може бути підтриманим": уповноважена з прав людини про антиолігархічний законопроєкт

Людмила Денісова фото: секретаріат уповноваженої з прав людини

Державна уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.

Про це йдеться у листі до голови ВРУ Дмитра Разумкова, який опублікував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

У листі Денісова висловлює думку, що, для недопущення порушення прав громадян законопроєкт №5599 потрібно подати на розгляд Венеціанської комісії до розгляду у другому читанні.

Зокрема, уповноважена вказує на невідповідність повноважень, якими документ наділяє Раду нацбезпеки та президента, таким що визначені Конституцією. Також йдеться про відсутність детальної процедури визначення особи "олігархом" та внесення до реєстрі що створює простір для зловживань.

Крім того, коло осіб, що потенційно може бути визнане "олігархами", невизначене. Це не узгоджується з одним з ключових елементів верховенства права, каже Денісова. Водночас включення до реєстру залежно від їхнього майнового стану є як порушенням Конституції, так і Конвенції ООН про захист прав людини.

Вона вказує також на відсутність у документі визначення того, хто такий "представник олігарха", брак сучасних способів спілкування.

Денісова вказує на те, що вимога подавати декларації про контакти з "олігархами", де потрібно зазначати дату, час та стислий зміст розмови суперечить статті Конституції щодо втручання в особисте і сімейне життя.

Між іншим не вказано порядок повідомлення особи щодо її включення у Реєстр "олігархів", незрозумілий порядок перевірки випадків контакту, що теж зауважує уповноважена з прав людини.

Документ, зокрема, може потенційно сприяти цензурі, тобто контролю з боку влади за змістом та розповсюдженням інформації у ЗМІ, що також суперечить Конституції.

Нагадуємо:

Народні депутати подали 1 257 правок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Закон про те, щоб чітко визначити, хто в Україні олігарх, а хто ні, і скласти список з таких людей. Крім того, він зобов'язує олігархів подавати декларації про доходи і накладає на них низку обмежень.

Економічна правда