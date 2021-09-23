Правительство внесло изменения в процедуру удешевления сельхозтехники

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Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в процедуру формирования перечня отечественной техники и оборудования АПК, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств.

Такое решение было принято на заседании 22 сентября.

Согласно пояснительной записке, цель документа - совершенствование процедуры формирования перечня отечественной техники и оборудования агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета, и согласование названия перечня с порядком определения степени локализации производства.

Согласно постановлению, теперь такой перечень будет формировать Минэкономики после проверки степени локализации производства техники и оборудования.

Отмечается, что форма заявки и документы о включении заводов-производителей в перечень и ежегодного подтверждения соответствия техники и оборудования определяются в порядке формирования перечня, который утверждается Минэкономики.

Напомним:

Вопрос развития отечественного машиностроения является приоритетом Минагрополитики, министр готов лично патронировать госпрограмму поддержки с/х машиностроения.

Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

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Экономическая правда