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Земельный гид

О рынке земли: все, что нужно знать

В Минагро планируют локализовать производство сельхозтехники

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:45
 
unsplash

Вопрос развития отечественного машиностроения является приоритетом Минагрополитики, министр готов лично патронировать госпрограмму поддержки с/х машиностроения.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Из-за кризисных условий, связаных с коронавирусом, вопрос отсутствия сложного машиностроения в Украине встал особенно остро. Это проблема прежде всего нашей национальной безопасности.

Я знаю, что сейчас, чтобы найти агрегат, можно прождать год. Дилеры нам заявляют: заводы стоят. Поэтому нам уже сейчас нужно делать ставку на локализацию производства своей с/х техники", - заявил министр Роман Лещенко во время рабочего визита в Ровенскую область.

По словам Лещенко, он готов лично патронировать государственную программу поддержки с/х машиностроения, в которой будет предусмотрена ставка компенсации не менее 40% с соответствующими налоговыми льготами.

Напомним:

Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда

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Минагрополитики аграрии АПК

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