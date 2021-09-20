В Минагро планируют локализовать производство сельхозтехники
Вопрос развития отечественного машиностроения является приоритетом Минагрополитики, министр готов лично патронировать госпрограмму поддержки с/х машиностроения.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Из-за кризисных условий, связаных с коронавирусом, вопрос отсутствия сложного машиностроения в Украине встал особенно остро. Это проблема прежде всего нашей национальной безопасности.
Я знаю, что сейчас, чтобы найти агрегат, можно прождать год. Дилеры нам заявляют: заводы стоят. Поэтому нам уже сейчас нужно делать ставку на локализацию производства своей с/х техники", - заявил министр Роман Лещенко во время рабочего визита в Ровенскую область.
По словам Лещенко, он готов лично патронировать государственную программу поддержки с/х машиностроения, в которой будет предусмотрена ставка компенсации не менее 40% с соответствующими налоговыми льготами.
Напомним:
Минэкономики утвердило перечень украинской сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещается государством в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".
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Экономическая правда
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