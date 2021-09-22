Кабмин "залил" в Укрфинжилье 20 миллиардов, чтобы выдавать льготную ипотеку

Кабинет министров принял постановление об увеличении уставного капитала АО "Укрфинжильё" на 20 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кабмин принял постановление об увеличении уставного капитала Укрфинжилья "Некоторые вопросы выпуска облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением акций дополнительной эмиссии частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания", разработанное Минфином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение позволит пополнить уставный капитал Укрфинжилья на 20 млрд грн с последующим направлением этих средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.

По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.

Постановлением предусмотрено, что Минфин в течение 2021 года осуществляет приобретение в государственную собственность акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжильё" на сумму 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Для этого будут выпущены ОВГЗ на 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 13% годовых.

Постановление о приобретении акций дополнительной эмиссии АО "Украинская финансовая жилищная компания" правительство приняло в соответствии с законом о государственном бюджете на 2021 год, отметили в министерстве.

Ранее правительство определило условия предоставления "Украинской финансовой жилой компанией" ипотечных кредитов и услуг финансового лизинга.

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