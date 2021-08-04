Покупка жилья через "Укрфинжитло": Кабмин определил условия предоставления кредитов

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Правительство на заседании 4 августа определило условия предоставления "Украинской финансовой жилой компанией" ипотечных кредитов и услуг финансового лизинга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что правительство приняло соответствующее постановление, разработанное Минфином.

В частности, определен перечень лиц, которые могут претендовать на обеспечение жильем. Это работники и служащие, получающие заработную плату за счет государственного или местных бюджетов, и лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Также установлены критерии, дающие право гражданам на получение жилья:

размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 10 размеров среднемесячной заработной платы в регионе;

в течение последних 5 лет не имели в собственности жилую недвижимость или нуждаются в улучшении жилищных условий;

возрастное ограничение: на дату исполнения обязательств - не более 70 лет;

Также определены условия для жилья:

срок заключения договоров - не более 20 лет;

стоимость 1 м² общей площади жилья не может превышать опосредованную стоимость жилья по регионам, определенную Минрегионом и увеличенную на соответствующие коэффициенты;

процентная ставка по ипотечному кредиту является фиксированной на весь период действия договора;

жилье в финлизинг предоставляется без первого взноса; первый взнос по ипотечному кредиту составляет 20% стоимости жилья;

нормативная площадь (для финлизинга: не больше 21 м² на каждого члена семьи и дополнительно 10.5 м² на семью, но не более 94.5 м², для ипотечного кредита 50 м² на одинокого гражданина или на семью из 2-х человек и 20 м² на каждого следующего члена семьи);

требования по объекту жилой недвижимости, который передается в финансовый лизинг (находится в эксплуатации не более 20 лет, или реконструкция которого осуществлена не ранее, чем за 10 лет до заключения договора).

По ипотечным кредитам ставка составит 7% годовых, по услугам финансового лизинга - 5%.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

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