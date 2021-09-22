Новости 22 сентября: Лещенко больше не в наблюдательном совете "Укрзализныци", запуск Бюро экономической безопасности перенесли

О Лещенко. Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами совета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

О БЭБ. Верховная Рада поддержала поправку в закон "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца - до конца ноября.

О Google. Корпорация Google заявила, что покупает офисное здание на Манхэттене (Нью-Йорк, США) за 2,1 млрд долл - это соглашение является самой дорогой продажей одного офисного здания в США с начала пандемии.

О контрабанде. Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Об электросамокатах. Сейчас зафиксировано 3 уголовных и 16 административных дела, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на электрических самокатах.

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