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В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему "крышевания" контрабанды

Среда, 22 сентября 2021, 10:15
 
фото: сбу

Служба безопасности Украины прекратила коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста "Аэропорт Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что причастные к схеме должностные лица прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям "реформированной таможни". Тем не менее, они систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду.

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - заявили в ведомстве.

"При этом, сам коммерческий груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж.

Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости", - добавили в СБУ.

Отмечается, что одного из таможенников задержали "на горячем" во время получения очередного транша взятки. Всего с предпринимателя требовали 4500 долл.

Также СБУ задокументировала противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.

"Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного преступления и по месту жительства правонарушителей", - резюмировали в СБУ.

Экономическая правда

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СБУ аэропорт Борисполь контрабанда

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