ДТП на электросамокатах: за все время до суда дошли 19 дел

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Согласно Единого реестра судебных решений сейчас зафиксировано 3 уголовных и 16 административных дела, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на электрических самокатах.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на поисковика по судебному реестру "Бабуся" и данные реестра.

По уголовным делам, то в одном из них водительница самоката получила лишение свободы сроком на 1 год условно. Также она должна была возместить стоимость лечения (112 160 гривен), моральный вред в размере 23 000 гривен и половину расходов на юридическое сопровождение

В этом деле женщина возвращалась домой, когда ее зацепил самокат, на котором по тротуару ехали мать с ребенком. Из-за столкновения пострадала получила телесные повреждения средней тяжести, длительное время провела в больнице и была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В другом деле №303 / 1650/21 водитель самоката не справился с управлением и сбил девушку на велосипеде. Пострадавшая получила многочисленные ушибы лица, сотрясение мозга и переломы, что было квалифицировано как телесные повреждения средней тяжести.

Водителя самоката признали виновным по статье 291 УК Украины. Ему назначили штраф в размере 3400 гривен и обязали уплатить потерпевшему 70 000 гривень морального ущерба и 37 216 гривен материального.

Большинство столкновений и ДТП, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 дел, связанных с ДТП с участием электросамокатов.

Отмечается, что сумма штрафа для водителей постепенно увеличивается: за нарушение ПДД по административной постановлением год назад водители платили штраф 340 грн, а уже в 2021-м - 850 грн.

ДТП возникают из-за невнимательности как водителей самокатов, так и водителей авто

- на пешеходных переходах и во время остановки в момент выхода из машины.

В основном водителей самокатов привлечены к ответственности по 124 ст. административного кодекса: повреждение транспортных средств и другого имущества. Согласно этой статье, водители самокатов якобы принадлежат к участникам дорожного движения, хотя соответствующего закон до сих пор нет.

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