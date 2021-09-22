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Марченко обсудил с главой миссии МВФ "маяки" программы и вопросы, которые еще остались

Среда, 22 сентября 2021, 13:25
 
фото: министерство финансов

Министр финансов Сергей Марченко встретился с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар - обсудили выполнение структурных "маяков" в рамках программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости НБУ и антикоррупционных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра финансов Денис Улютин и заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы. Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности.

В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", - сказал Марченко.

"Также стороны обсудили важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета-2022.

Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей Программы. В то же время будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусной кризиса", - добавили в Минфине.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной Программы "Стенд-бай" и рассмотрения Советом директоров МВФ, добавили в министерстве.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда начала работу в рамках первого пересмотра программы с Украиной.

Ранее сообщалось, что оценочная миссия фонда будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

Экономическая правда

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Минфин МВФ Украина

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