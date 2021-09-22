Витренко говорит, что заявления о себестоимости добычи газа в 1 гривню за куб – неправда

Юрий Витренко фото: эп

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что слова главного исполнительного директора компании Отто Ватерландера о себестоимости добычи газа в 1 грн за кубометр - неправда.

Об этом Витренко написал в Facebook.

"К сожалению, как и ожидалось, сейчас раскручиваются ложные слова непрофессионального и оскорбленного работника Нафтогаза, что себестоимость добычи составляет 1 грн за кубометр. И сейчас это будут использовать популисты из всех лагерей, что, мол, наживаются на "народном" газе.

Правда заключается в том, что Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа. Разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов", - пишет глава правления НАК.

"Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость - это не полная себестоимость, это только часть", - добавил он.

По его словам, самые актуальные цифры по себестоимости раскроют с публикацией отчетности за первое полугодие, подготовку которой должны завершить в ближайшее время, и затем она должна быть подтверждена международными аудиторами.

"Также правда заключается в том, что Нафтогаз заблаговременно заключил договоры на реализацию газа для нужд населения по фиксированной на год оптовой цене, преимущественно на уровне 7,4 грн, в то время как спотовые (суточные, месячные и т.д.) рыночные цены сейчас достигают 30 грн за кубометр. Мы делаем максимум возможного для обеспечения финансовой устойчивости всей цепи поставок газа - от разведки до конечного потребителя", - утверждает Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" не наживается на "народном" газе.

Напомним:

Ранее главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер в интервью ЭП рассказал о себестоимости производства газа. По его словам, добыча газа стоит "Нафтогазу" около 1 гривни за кубический метр.

В то же время в департаменте по интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" опровергают информацию, изложенную Ватерландером.

"В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера по себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", - заявили в компании.

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.

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Экономическая правда