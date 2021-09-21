Ватерландер говорит, что добыча газа стоит 1 гривню за куб, в Нафтогазе отрицают

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Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерланер заявил, что газовая программа "20/20" была разработана новым в то время руководством "Укргаздобыча" под координацией исполнительного директора Юрия Витренко, а также рассказал о себестоимости производства газа. В "Нафтогазе" эту информацию опровергают.

Об этом Ватерландер рассказал в интервью ЭП.

По его словам, его отношения с "Нафтогазом" начались в 2015-2016 годах, как СОО (главный исполнительный директор - ЭП) он начал работать в 2020 году.

На вопрос, верно ли утверждение, что он как партнер McKinsey был привлечен к разработке программы "Укргаздобыча" "20/20", Ватерландер ответил:

"Нет, это неправильно. Меня никогда не привлекали к разработке программы "20/20". На самом деле программа "20/20" была разработана новым в то время руководством "Укргаздобыча" (Олег Прохоренко и Александр Романюк - ЭП) под координацией исполнительного директора Юрия Витренко.

Я даже никогда с ними не встречался, когда они разрабатывали эту программу".

Также он объяснил, в чем заключалась его роль, когда в 2015 году его привлек "Нафтогаз".

"Я начал сотрудничество с "Нафтогазом", чтобы разработать корпоративную стратегию для группы. Эту работу я проводил в координации с Витренко и Коболевым. Работа была очень интенсивной, а стратегия - очень успешной. Новая стратегия "Нафтогаза" движется в том направлении, в котором мы ее разрабатывали в 2015 году.

Я помню, что обсуждал с Витренко как координатором и ответственным в компании за разработку этой стратегии, должны ли мы поставить программу "20/20" под сомнение или мы ее просто интегрировать. Витренко сказал очень четко: "Поддерживать. Нам не нужно ставить ее под вопрос".

"Вы спрашивали, принимал ли я участие (в разработке газовой программы-ред.). Ответ: нет, не брал. Принимала ли участие в разработке этой программы McKinsey? Да, брала. Думаю, эта работа продолжалась шесть недель. Я даже слышал, что за работу над этой программой McKinsey не выставляли счет. Для компании это была инвестиция в знакомство с "Нафтогазом", - добавил он.

Также СОО "Нафтогаза" рассказал о газовой программе до 2025 года.

Он также сказал, что программа предусматривает 25 млрд долл инвестиций до 2030 года, и "большинство этих средств должно быть инвестировано действительно именно в газодобычу".

"Мы объяснили, что видим 30 млрд кубометров, мы разъяснили также годовую инвестиционную профиль на десять лет. Мы не детализировали годовых объемов добычи, так как в разведке это не имеет никакого смысла.

Мы можем быть уверенными в том, что можем сделать в совокупности за определенное время, но объемы с того или иного источника могут быть большими или меньшими, это может произойти раньше или позже. Такова природа разведки, но относительно всего портфеля вы можете быть уверены в направлении, в котором мы движемся", - добавил он.

На уточнение, говорится о том, что благодаря инвестированию 25 млрд долларов Украина увеличит добычу с нынешних 20 млрд до 30 млрд, он ответил:

"Правильно, на эту цифру планировалось выйти к 2030 году. Когда я озвучивал этот план на презентации программы, я также объяснил, что у нас есть база месторождений, может идти только вниз по объемам добычи через истощение залежей, поэтому мы должны привлекать инвесторов к новых месторождений".

Таким образом, названные Ватерландером инвестиции позволят увеличить добычу примерно на 10 млрд кубометров газа в год - то есть каждый дополнительный миллиард кубометров газа в год будет стоить более 2 миллиардов долларов.

"Еще один пункт по добыче. Есть много непонимания, приносит ли добіча газа нам потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 гривни за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ.

Если бы "Нафтогаз" продавал газ на рынке другим потребителям, то мог бы заработать более 20 гривен за кубический метр. Мы пренебрегаем этими 13 гривнами, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго", - сказал также Ватерландер.

В то же время в департаменте по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" опровергают информацию, изложенную Ватерландером.

"В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера по себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно.

Отмечаем, что актуальную себестоимость будет показано в финансовой отчетности за первое полугодие, которую компания завершает готовить, и которую должны проверить аудиторы, а плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины", - заявили в компании.

"Нафтогаз также опровергает информацию Ватерландера о роли председателя правления и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также его личной роли в подготовке программы "20/20", - говорится в позиции "Нафтогаза".

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Напомним:

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что "больше не чувствует, что может работать эффективно" и намерен уйти из компании.

Экономическая правда