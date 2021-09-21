Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

фото: нбу

21 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;

Евро - 31,31 - 31,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,79 гривни. Евро покупают по 31,13 гривни, продают по 31,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,74 гривни, евро - 31,21 - 31,32 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 21 сентября на уровне 26,67 гривни.

21 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни.

Экономическая правда