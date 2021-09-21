В УЗ планируют до конца года продать непрофильных активов на 500 миллионов

Александр Камышин фото: уз

"Укрзализныця" планирует до конца этого года продать непрофильные активы на 500 млн гривен.

Об этом во время конференции "Реформа госкомпаний как толчок к развитию конкурентных рынков" сказал и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы в рамках "Укрзализныци" начинаем свою маленькую историю приватизации ... Благодаря поддержке наблюдательного совета мы в течение последних двух недель защитили нашу стратегию по непрофильным активам.

У нас есть целая куча объектов по всей Украине, которые нужно продавать ... Мы начинаем с небольших шагов, у нас согласовано более 400 объектов на продажу", - пояснил Камышин.

"И мы планируем до конца года получить 500 млн грн от продажи таких объектов. Вот наша маленькая приватизация, которую мы хотим начать в "Укрзализныце", - добавил он.

По его словам, большинство объектов, подготовленных к приватизации, это старые здания, которые не нужны "Укрзализныци", но под ними есть земля, которая интересует застройщиков.

"Я считаю, что нужно продавать такие объекты и инвестировать средства в инфраструктуру, рельсовое хозяйство и локомотивы", - отметил руководитель УЗ.

По словам Камышина, в "Укрзализныце" есть и крупные объекты, которые компании следовало бы продать.

"Например, крупный оператор контейнерных платформ. Это контейнерные терминалы по всей стране. На сегодняшний день это практически монополист в сфере контейнерных железнодорожных платформ. И эта компания сегодня находится в состоянии примерно, как "Укрпочта" много лет назад, когда ты крупнейший игрок и рядом только появляются маленькие игроки.

В моем понимании, если мы не сумеем эту компанию вовремя продать или пустить в нее крупного частного системного инвестора, то эта компания пройдет путь "Укрпочты". Когда рядом появится частный бизнес, он с годами станет сильнее и эффективнее, и мы проигрываем эту войну", - добавил Камышин.

Он отметил, что подобные активы лучше продавать тогда, когда они занимают монопольное положение на рынке, а не ждать до последнего, когда частный бизнес победит, из-за чего актив существенно потеряет в цене.

Напомним:

Укрзализныця изучает вопрос выпуска еврооблигаций - финальное решение по их выпуску будет приниматься наблюдательным советом.

Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству ущерб в этом году и в последующие 3 года.