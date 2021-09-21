В УЗ планируют до конца года продать непрофильных активов на 500 миллионов
"Укрзализныця" планирует до конца этого года продать непрофильные активы на 500 млн гривен.
Об этом во время конференции "Реформа госкомпаний как толчок к развитию конкурентных рынков" сказал и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы в рамках "Укрзализныци" начинаем свою маленькую историю приватизации ... Благодаря поддержке наблюдательного совета мы в течение последних двух недель защитили нашу стратегию по непрофильным активам.
У нас есть целая куча объектов по всей Украине, которые нужно продавать ... Мы начинаем с небольших шагов, у нас согласовано более 400 объектов на продажу", - пояснил Камышин.
"И мы планируем до конца года получить 500 млн грн от продажи таких объектов. Вот наша маленькая приватизация, которую мы хотим начать в "Укрзализныце", - добавил он.
По его словам, большинство объектов, подготовленных к приватизации, это старые здания, которые не нужны "Укрзализныци", но под ними есть земля, которая интересует застройщиков.
"Я считаю, что нужно продавать такие объекты и инвестировать средства в инфраструктуру, рельсовое хозяйство и локомотивы", - отметил руководитель УЗ.
По словам Камышина, в "Укрзализныце" есть и крупные объекты, которые компании следовало бы продать.
"Например, крупный оператор контейнерных платформ. Это контейнерные терминалы по всей стране. На сегодняшний день это практически монополист в сфере контейнерных железнодорожных платформ. И эта компания сегодня находится в состоянии примерно, как "Укрпочта" много лет назад, когда ты крупнейший игрок и рядом только появляются маленькие игроки.
В моем понимании, если мы не сумеем эту компанию вовремя продать или пустить в нее крупного частного системного инвестора, то эта компания пройдет путь "Укрпочты". Когда рядом появится частный бизнес, он с годами станет сильнее и эффективнее, и мы проигрываем эту войну", - добавил Камышин.
Он отметил, что подобные активы лучше продавать тогда, когда они занимают монопольное положение на рынке, а не ждать до последнего, когда частный бизнес победит, из-за чего актив существенно потеряет в цене.
Напомним:
Укрзализныця изучает вопрос выпуска еврооблигаций - финальное решение по их выпуску будет приниматься наблюдательным советом.
Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству ущерб в этом году и в последующие 3 года.
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