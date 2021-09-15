УЗ готовится выпустить дополнительные евробонды на 200 миллионов долларов

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Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзлизниця" закупит по договорной процедурой в ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" аудиторские услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе (LPN) за 3,7 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на документацию в сервисе государственных электронных торгов ProZorro.

Согласно документации, в УЗ возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных услуг у того же участника, который предоставляет аналогичные услуги по предварительному размещению евробондов компании.

"На заседании правления АО "Укрзализныця" 2 сентября 2021 года было принято решение о начале работы по привлечению внешних заимствований с международного рынка капитала путем дополнительного выпуска облигаций участия в займе на сумму не менее 200 млн долл для нужд АО "Укрзализныця" на финансирование капитальных расходов", - говорится в сообщении ЦОС УЗ в системе ProZorro.

Специфика процедуры дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) предусматривает, что выпуск будет осуществлен по параметрам основного выпуска, который состоялся в июле 2021 года, добавляет издание.

Напомним:

В июле "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.

Как заявили в компании, спрос на покупку вдвое превысил предложение "Укрзализныци", заявки на финансирование полученные от 70 инвесторов - в основном из Великобритании и Швейцарии.

Привлеченные средства "Укрзализныця" направит на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита перед дочерним банком российского "Сбербанка" в Украине.

Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".