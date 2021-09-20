Минцифры хочет привлечь Apple переписи населения

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Министерство цифровой трансформации хочет сотрудничать с Apple для переписи населения в виде аренды оборудования для его проведения, перепись планируют выполнить в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве напомнили, что официальная перепись населения состоится в 2023 году, а последний раз ее проводили еще в 2001 году.

Минцифры сейчас разрабатывает проект, чтобы провести такой процесс максимально технологично. На его реализацию из бюджета планируется выделить 80 млн гривень в этом году.

В конце этого года, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ведомство отдельно представит, как будет проходить перепись. В частности, какими будут его сроки, как он будет финансироваться.

"Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения", - убеждает министр.

Он рассказал, что Минцифры изучает опыт других стран в этой сфере. Например, во время встречи украинской делегации с топ-менеджментом Apple в США стороны обсудили возможность сотрудничества по переписи населения.

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая нужна при переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставляла большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств", - пояснил Федоров.

Сейчас в Минцифры рассматривают предложения различных компаний - Apple была первой, с кем провели встречу.

Напоминаем:

Согласно проекту государственного бюджета на 2022 год на подготовку к Всеукраинской переписи населения выделяют 400 млн грн. Но министр финансов Сергей Марченко во время презентации документа рассказал, что принятие "налогового" законопроекта 5600 может увеличить финансирование переписи до 1,7 млрд грн.

Бюджетный комитет согласовал выделение более 82 миллионов гривень на подготовку к проведению переписи населения Украины в 2023 году.

Экономическая правда