Перепис населення України проведуть у 2023 році. Погодили перше фінансування
Бюджетний комітет погодив виділення більше 82 мільйонів гривень на підготовку до проведення перепису населення України у 2023-му році.
Джерело: член комітету, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram
Пряма мова: "Перепис населення відбудеться у 2023-му році. Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році".
Деталі: Для того, аби перерозподілити ці кошти в межах програми видатків Секретаріату Кабміну на 2021 рік, рішення повинен підтримати уряд.
Крім того, раніше міністр Кабміну Олег Немчінов зазначав, що Держстат для перепису подавав бюджетний запит у 5,8 млрд грн.
Передісторія:
- В грудні 2020 року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.
- Також Немчінов заявляв, що плануєтся запровадження ідентифікацію респондентів за допомогою номера мобільного телефону.
Українська правда
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