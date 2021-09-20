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Курс валют: гривня ослабилась к долару и евро

Понедельник, 20 сентября 2021, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 20 сентября на уровне 26,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,46 грн (на 17 сентября - 31,37 гривни).

Напоминаем:

17 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда

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